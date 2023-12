Koblenz

Nassau – Klarstellung zum Raubdelikt am 07.12.2023

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Raubdelikt in Nassau. Entgegen erster Hinweise und unserer Pressemeldung von 13.44 Uhr handelte es sich beim Tatort nicht um einen in Nassau befindlichen Kiosk, sondern um ein in unmittelbarer Nähe befindliches Café in der Bahnhofstraße.