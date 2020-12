Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 19:50 Uhr

Vallendar / Hillscheid (ots) – Am 28.08.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der L 309 zwischen Vallendar und Hillscheid, kurz hinter Vallendar, gemeldet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger aus der VGV Vallendar die L 309 aus Hillscheid kommend in Rtg. Vallendar. Hinter der Ortslage Hillscheid, ausgangs einer Rechtskurve, kollidierte er, aufgrund örtlich nicht angepasster Geschwindigkeit, mit dem Fahrzeug der 28- jährigen Geschädigten aus der VGV Höhr-Grenzhausen, die dem Verursacher entgegen kam. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die L 309 ca. 1,5 Std komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die 28-jährige Geschädigte kam zur Beobachtung in eine Neuwieder Krankenhaus. Sowohl der Verursacher wie auch die Geschädigte waren offensichtlich nur leicht verletzt.



