Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall in Lahnstein/Rheinhöhenweg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die alleinbeteiligte, 83-jährige Fahrzeugführerin eines PKW den Rheinhöhenweg (Kreisstraße 68) aus Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Lahnhöhe.

Aufgrund noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin noch innerhalb der Ortslage die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Bushaltestelle.

Die Fahrzeugführerin musste zunächst durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße 68 für circa 1 Stunde gesperrt.

Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr und die Polizei aus Lahnstein.



Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.



