Nachtragsmeldung zum Unfall zwischen Bus und PKW

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa



Nach bisherigen Ermittlungen verlor der 23-Jährige PKW-Fahrer aufgrund Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zur Kollision mit dem Linienbus.

Der PKW-Fahrer und der 52-jähriger Busfahrer wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Von elf Businsassen wurde eine 18-jährige Frau leicht an der Schulter verletzt und kam zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus.

Die restlichen Insassen blieben unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit.



