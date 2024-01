Nachtragsmeldung zum Brand in 56626 Andernach, Kräwerweg

Symbolbild Foto: dpa

Andernach (ots).



Um 16:20 Uhr, wurde hiesige Dienststelle, durch die Leitstelle des Rettungsdienstes, über eine starke Rauchentwicklung in einer Firma im o.g. Kräwerweg informiert.

Bei dem Gebäudekomplex handelte es sich um eine stillgelegte Firma, die momentan zurück gebaut wird. Die Fa. hatte in der Vergangenheit die Möglichkeit Gegenstände chemisch zu entlacken.

Bei den Abrissarbeiten kam es vermutlich bei Flexarbeiten in einer leerstehenden Halle zur Entzündung von Dämmmaterialen. Dies führte zu einer sehr starken Rauchentwicklung.

Aufgrund des professionellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brandherd sehr schnell lokalisiert und bekämpft werden.

Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Laut Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung.

Die FFW Andernach waren mit ca. 35 Kräften aus den Wehren der Kernstadt und Andernach-Miesenheim im Einsatz. Der DRK Ortsverband Andernach mit drei Einsätzkräften, sowie der Rettungsdienst mit ca. fünf Einsatzkräften. Die Werksfeuerwehr der Fa. Lohmann-LTS war ebenfalls zur Unterstützung vor Ort, da diese einen Hochleistungslüfter stellen konnten.

Die Polizei musste aufgrund der großen Anzahl von Einsatzfahrzeugen die Straße Kräwerweg für ca. eineinhalb Stunden komplett für den Fahrzeugverkehr sperren. Gegen 18:00 Uhr wurden alle Sperrungen aufgehoben und die Maßnahmen der FFW waren beendet.



