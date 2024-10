Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Anzeige

Dabei befuhren vier Fahrzeuge die K65 in Fahrtrichtung Kettig. An einer Einmündung musste der erste Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Die Fahrzeuge zwei und drei kamen rechtzeitig zum Stehen. Der letzte Pkw übersah die abbremsenden Fahrzeuge und kollidierte mit dem Fahrzeug vor ihm. Durch den Aufprall wurden alle Fahrzeuge aufeinander geschoben.



Durch den Verkehrsunfall wurden sechs Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst inkl. Rettungshubschrauber und die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die K65 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.



