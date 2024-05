Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden, beide Richtungsfahrbahnen gesperrt

BAB 3, FR Frankfurt, KM 88, Gemarkung: 56412 Heiligenroth (ots) – Am 18.05.2024 gegen 13:30 Uhr kam es auf der BAB 3, FR Frankfurt in Höhe KM 88 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen (s. Presseerstmeldung 18.05.2024 14:08). Bei dem Verkehrsunfall wurde nach aktuellem Stand eine Person schwerverletzt; drei weitere Personen wurden leichtverletzt.

Anzeige

BAB 3, FR Frankfurt, KM 88, Gemarkung: 56412 Heiligenroth (ots) –



Am 18.05.2024 gegen 13:30 Uhr kam es auf der BAB 3, FR Frankfurt in Höhe KM 88 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen (s. Presseerstmeldung 18.05.2024 14:08).



Bei dem Verkehrsunfall wurde nach aktuellem Stand eine Person schwerverletzt; drei weitere Personen wurden leichtverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt konnte um 15:15 Uhr wieder aufgehoben werden.



Im Einsatz befanden sich Kräfte des Rettungsdienstes; ein Rettungshubschrauber; die Feuerwehr Montabaur sowie die Autobahnmeisterei und die Polizeiautobahnstation Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602/9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell