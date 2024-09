Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L214 zwischen Boppard-Buchholz und Halsenbach

Anzeige



Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich bei dem Versuch dies zu korrigieren verlor die 23-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte über die Fahrbahn zurück, linksseitig in eine Böschung. Hier überschlug sich der Pkw mehrfach. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin konnte sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L214 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



