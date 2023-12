Nachtragsmeldung zu Polizeieinsatz nach Brandgeschehen (unsere PM vom 15.12., 23:51 h)

Am Freitagabend, 15. Dezember 2023, gegen 20:40 Uhr, beobachteten Zeugen, wie zwei Personen brennende Gegenstände gegen die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße Weberbach in der Trierer Innenstadt warfen.

Die bisher unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Ein flüchtender Tatverdächtiger wurde durch Zeugen verfolgt, konnte jedoch nicht gestellt werden.

Durch das schnelle einschreiten von Zeugen wurde das Feuer gelöscht, ohne großen Schaden zu verursachen.



Die Ermittlungen vor Ort zeigten, dass die Unbekannten zwei Flaschen mit brennenden Inhalten gegen das Haus warfen, die an der Fassade zerschellten. Personen wurden nicht verletzt.



Durch den Brand entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.



Ersten Zeugenhinweisen zu möglichen Tätern geht die Polizei zurzeit nach, ermittelt jedoch ergebnisoffen in alle Richtungen. Ein Tatmotiv hat sich bisher noch nicht ergeben.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an.



Die Kriminalpolizei Trier bittet weiterhin Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



