Nachtragsmeldung zu „Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht“

presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5204844 ) zum Diebstahl aus einem PKW in der Breslauer Straße, am Sonntag dem 10. April zwischen 10 und 12 Uhr, liegt den Ermittlern nunmehr eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



– männliche

– kleine Statur

– enge Jeans

– helle Turnschuhe

– kurze Jacke

– Mütze

– 3 Tage-Bart

– Alter: ca. 30-40 Jahre

– Kapuze über Mütze gezogen



Die Kripo Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



