Nachtragsmeldung zu: Busfahrer unter Alkoholeinfluss (04.03.2024 13:22 Uhr) Zeugen gesucht

Die Polizei fragt:



Wer kann Angaben zur Fahrweise des Busses machen, oder wurde durch diesen behindert oder gefährdet?



Der Bus begann seine Fahrt am Montagmorgen um ca. 5:30 Uhr in Kell am See zur ersten Haltestelle. Dort startete er gegen 6 Uhr in Richtung Saarburg und kam um circa 7 Uhr am Bahnhof Saarburg an. Von dort fuhr er über Saarburg Beurig, Vierherrenborn, Greimerath, Zerf und Mandern nach Kell am See, wo er gegen 8 Uhr von der Polizei gestoppt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06503-91510 mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell