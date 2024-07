Nachtragsmeldung – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anzeige



Hierbei befuhren zwei PKW hintereinander die B327 von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen.



Der vorausfahrende PKW beabsichtigte, nach links auf die L215 in Fahrtrichtung Bickenbach abzubiegen. Dies bemerkte der Fahrzeugführer des nachfolgenden PKW zu spät, sodass es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Eines der Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Die B327 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt, die Sperrung wurde gegen 19:20 Uhr aufgehoben.

Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie die Polizei.



