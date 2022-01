Nachtragsmeldung – Verkehrsunfall mit Gefahrgut-Transporter

BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Anschlussstelle Diez (ots) – Die Bergungsmaßnahmen des verunfallten Gefahrgut-Transporters auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Anschlussstelle Diez, dauern an. Die Abfahrt von der BAB 3 an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen wird vermutlich bis in die Morgenstunden des 19.01.2022 nicht möglich sein. Der Fahrer des Lkw wurde nach medizinischer Abklärung nicht verletzt.

Der Fahrer des Lkw wurde nach medizinischer Abklärung nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte nach Schätzungen im mittleren sechsstelligen Betrag liegen.



