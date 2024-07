Nachtragsmeldung – Verkehrsunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen und verletzten Personen auf der B9 im Bereich AS Kettig

Am Montag, den 08.07.2024, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn, kurz vor der Anschlussstelle Kettig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Transporters fuhr hierbei einem PKW (BMW) auf, welcher mit zwei Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW nach vorne auf ein weiteres Fahrzeug gedrückt, welches ebenfalls beschädigt wurde. Durch den Verkehrsunfall wurden der Fahrer des Transporters, sowie die beiden Fahrzeuginsassen in dem BMW leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Transporter, sowie der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen der B9, sowie die Abfahrt nach Kettig waren für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde den eingesetzten Polizeibeamten vor Ort durch einen Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug gemeldet, welches verbotswidrig die gebildete Rettungsgasse befahren habe. Das Fahrzeug konnte daraufhin durch die eingesetzten Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Die gebildete Rettungsgasse ist für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.



