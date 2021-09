Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B327 Bell

Nach ersten Ermittlungen übersah ein Pkw-Fahrer an der Einmündung K25/B327 einen vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und sein Beifahrer schwer und der Unfallgegner leicht verletzt. Der Unfallverursacher war durch den Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Die B327 war für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Kastellaun und Bell, das DRK, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Kastellaun und die Polizei Simmern.



