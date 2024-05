Nachtragsmeldung: Serie von Vandalismus und Einbrüchen in Traben-Trarbach

In der Nacht von Dienstag, 7. Mai, auf Mittwoch, 8. Mai, verübten bis dahin unbekannte Täter in der Innenstadt von Traben-Trarbach mehrere Straftaten.

Unter anderem kam es zu Einbrüchen in die Realschule Plus, die Turnhalle und mehrere an der Schule stehende Linienbusse. Mit der Hilfe von Zeugenhinweisen konnten nun mehrere Tatverdächtige ermittelt und Diebesgut sichergestellt werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen erstattet.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



