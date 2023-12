Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L213 zwischen Karbach und Dörth.

Symbolbild Foto: dpa

In dessen Verlauf wurde ein 64-jähriger Mann aus dem Vorderhunsrück, welcher als Fußgänger am Fahrbandrand in Richtung Karbach lief, durch einen vorbeifahrenden PKW seitlich touchiert. Der Mann geriet hierdurch weiter in den Fahrbahnbereich und wurde von einem zweiten PKW frontal erfasst. Der Verletzte wurde umgehend mittels Rettungshubschrauber in ein regionales Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L213 vollgesperrt. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Boppard

Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard



Telefon: +49 6742 809-0

Telefax: +49 6742 809-100

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell