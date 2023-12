Nachtragsmeldung Geldautomatensprengung

In der vergangenen Nacht haben bislang unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Daleiden zu sprengen (unsere heutige PM von 7:06 Uhr).

Mittlerweile liegen weitere Erkenntnisse zum Tatgeschehen vor.

Die Polizei geht derzeit von drei Tätern aus.

Während einer im PKW wartete, öffneten zwei weitere gewaltsam die Eingangstür zum Vorraum, um Zugang zum Geldautomaten zu erlangen. Im Weiteren scheiterten sie bei dem Versuch, den Geldautomaten aufzusprengen.

Ohne Beute flüchteten die Täter in einem hoch motorisierten, dunklen Fahrzeug in Richtung Arzfeld/Lützkampen und möglicherweise weiter nach Belgien. Auffällig waren die Auspuffgeräusche des PKW, die Fehlzündungen suggerierten.



Den durch die Tat entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.



