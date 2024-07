Nachtragsmeldung – Aktueller Polizeieinsatz in der Ortslage Sinzig

Am gestrigen Abend kam es gegen 23 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung von zwei Personengruppen im Innenstadtbereich von Sinzig.

Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei mit starken Kräften aufgesucht. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz, da kleinere Gruppen vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten. Letztlich wurde jedoch niemand bei der Auseinandersetzung verletzt. Es wurden mehrere Strafanzeigen durch die Polizei Remagen aufgenommen. Weitere Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und dem Auslöser des Konflikts dauern derzeit noch an.



