Nachtrags- / Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall mit verletzter, mittlerweile verstorbener Person

Kurz vor der Anschlussstelle Plaidt kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Pkw kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ebenfalls unklar ist bislang, warum der Fahrer nun über die Autobahn in Richtung Mittelschutzplanke lief.

Auf dem linken Fahrstreifen wurde die Person trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung von einem Lkw erfasst.

Die Person wurde vor Ort noch reanimiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.



Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt, zeitweise lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Es entstand ein Rückstau von etwa 4 km.



