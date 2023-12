Nachtrags- / Abschlussmeldung zu „Verkehrsunfall mit Personenschaden BAB 571“

Gem. Sinzig, BAB 571 (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Remagen die BAB 571 aus Richtung B 266 kommend in Fahrtrichtung AD Sinzig.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



In einer langgezogenen Rechtskurve kam dieser vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, befuhr dort ca. 50 Meter den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem dort stehenden Baum.



Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer, nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.



Die Richtungsfahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Räumungsmarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt werden.



Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein.

Möglicherweise stand er auch unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken.

Diesbezüglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Im Einsatz befanden sich neben der PAST Mendig ein Notarzt, ein RTW, sowie die Feuerwehr.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 02652/9795-0

pastmendig@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell