Nachtrags- / Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der A61, FR Norden

Durch den Aufprall kam ein Pkw auf dem linken, sowie der zweite auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.



Aufgrund der nicht bekannten Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber verständigt.

Da dieser auf der BAB landete, wurde die Richtungsfahrbahn Nord für ca. 1 Stunde gesperrt.

Der männliche Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Fahrerin wurde ebenfalls vorsorglich mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Die Aufräumarbeiten vor Ort dauern noch an; zur Zeit sind zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben.

Der Rückstau betrug zwischenzeitlich ca. 7 km.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 02652/9795-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell