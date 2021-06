Nachtrag zur Verkehrsunfallmeldung von heute 12:52 Uhr: Verkehrsunfall auf der L 216 zwischen Braunshorn und Dudenroth

Ein 84-jähriger Fahrer befuhr heute gg. 11:48 Uhr mit seinem PKW die L 216 von Braunshorn in Fahrtrichtung Dudenroth.

Hier kam er vor einer leichten Linkskurve, aus bislang noch ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn nach rechts ab. Der PKW durchfuhr einen Graben und stieß gegen einen dort befindlichen Erdhügel. Der Pkw wurde hierdurch wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb auf der L 216 mit Totalschaden liegen.

Im Anschluss daran geriet der Motorraum offensichtlich in Brand, welcher durch einen zur Hilfe eilenden Verkehrsteilnehmer umgehend gelöscht werden konnte.

Der alleinige Fahrzeugführer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



