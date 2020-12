Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 12:00 Uhr





Die 43 Jahre alte Fußgängerin wollte die Straße in Höhe des Max-von-Laue Gymnasiums in Richtung Zentrum überqueren. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, der aus Richtung Paffendorfer Brücke kommend, den rechten der beiden Fahrspuren, befuhr. Bei der Kollision wurde die Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie zog sich eine Fraktur an der Halswirbelsäule sowie des Beckens zu. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde abgeschleppt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen. Bedingt durch den starken Berufsverkehr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Unfallstelle bis zum Ende der Unfallermittlungen vor Ort, bis 09.20 Uhr, abgesperrt werden musste.



Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.



