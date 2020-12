Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Andernach (ots). Am Montag, 13.07.2020, 15:04 Uhr, kam es auf der B 9 aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines mit einem PKW beladenen Abschleppwagens kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Der LKW kam in der Böschung auf dem Dach liegend durch einen Baum gebremst zum Stillstand. Der 56-jährige Fahrer konnte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Rettungskräfte waren im Einsatz. Die B 9 war für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Koblenz für ca. 1 ½ Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet, staute sich aber zwischenzeitlich ca. 5 km zurück.



