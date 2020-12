Nachtrag zu LKW-Unfall A 1 bei Reinsfeld

Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 15:11 Uhr





Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Schweich ergaben, dass das Gespann zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit hoher Geschwindigkeit etwa 100 Meter durch die ansteigende Böschung fuhr. Dann lenkte der Sattelzug nach links Richtung Fahrbahn zurück und zerstörte hierbei einen größeren Abschnitt der Schutzplankeneinrichtung am Straßenrand. Schließlich kam das Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung mitten auf der Straße zum Stillstand. Die Zugmaschine war so stark zerstört, dass es nicht mehr bewegt werden konnte und von einem Spezialunternehmen geborgen werden musste. Aus dem aufgerissenen Tank lief eine Menge von mehreren hundert Litern Kraftstoff aus, die auch nicht mehr von der Feuerwehr aufgefangen werden konnte und großteils ins Erdreich neben der Fahrbahn gelangte.



Die Richtungsfahrbahn Trier ist wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten der Autobahnmeisterei Schweich immer noch voll gesperrt. Die Vollsperrung wird sich den ganzen Tag über hinziehen. Der Verkehr Richtung Trier wird an der AS Reinsfeld abgeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

Peter Könen, PHK



Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier

lizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell