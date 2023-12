Nachtrag Lkw-Brand vom 19.10.2023

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Die Asphaltdecke auf dem rechten Fahrstreifen wurde bei dem Brand so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht befahren werden kann.

Die Autobahnmeisterei arbeitet mit Hochdruck an den notwendigen Arbeiten, den rechten Fahrstreifen wieder für den Verkehr nutzbar zu machen.

Es ist aber, zumindest für den heutigen Tag, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Süden zu rechnen.



