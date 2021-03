Nach versuchtem Überfall auf Tankstelle – Tatverdächtiger gefasst

Der Mann, der in der Nacht zum vergangenen Mittwoch versuchte, eine Tankstelle in der Zurmaiener Straße zu überfallen ( unsere Pressemitteilung https://s.

rlp.de/aolqx ), ist festgenommen.



Erstmals ins Visier der Polizei geriet der Mann noch in der Tatnacht, als er im Rahmen der unmittelbar nach der Tat ausgelösten Fahndung von BeamtInnen der Polizeiinspektion Trier angetroffen und überprüft wurde. Da ihm eine Tatbeteiligung zu diesem frühen Zeitpunkt nicht eindeutig zugeordnet werden konnte, blieb er zunächst auf freiem Fuß.



Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich jedoch der Tatverdacht gegen den 31-jährigen Mann. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler eindeutiges Beweismaterial sichern und den Tatverdächtigen festnehmen, der die Tat daraufhin einräumte.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Festgenommene dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.



Die Ermittlungen dauern an.



