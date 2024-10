Nach vermeintlicher Droh-Email an IGS Morbach gibt die Polizei Entwarnung

Heute um 7:35 Uhr informierten die Verantwortlichen der IGS Morbach die Polizeiinspektion Morbach darüber, dass am Sonntagabend, gegen 20:35 Uhr, eine Droh-Email auf dem Verwaltungspostfach der Schule einging.

Unverzüglich nach Sichtung der Nachricht wurde die Polizeiinspektion über deren Inhalt in Kenntnis gesetzt. Darin drohte eine zurzeit noch unbekannte Person damit, dass eine von ihr an der Schule platzierte Bombe explodieren würde.



Da die Schulgemeinschaft die IGS während der ersten Bewertung des Schreibens zum regulären Unterrichtsbeginn bereits betreten hatte und die Ernsthaftigkeit der Bedrohung noch nicht final bewertet war, löste die Schulleitung einen Feueralarm als Übungsalarm aus, um das Gebäude zu räumen. Die Menschen sammelten sich daraufhin außerhalb des Schulgebäudes.



Nach der Aus- und Bewertung der Email durch die Analysegruppe des Landeskriminalamtes war nicht von einer ernsthaften Gefahrenlage auszugehen, die Polizei vor Ort konnte sodann Entwarnung geben.

Gemeinsam mit Schulverantwortlichen hat die Polizei das leere Gebäude zwischenzeitlich dennoch überprüft, um nach dem Rechten zu sehen.



Die Verantwortlichen von Polizei und Schule bitten darum, dass Eltern und Erziehungsberechtigte das Schulzentrum der IGS nicht aufzusuchen. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen sind, wird der reguläre Schulbetrieb alsbald wiederaufgenommen.



