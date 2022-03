Nach Einbruch in Bäckerei – entwendeter Tresor nahe Salmtal aufgefunden

Dabei hatten sie einen ca. 70 kg schweren Tresor entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport des Tresors mehrere Täter zusammengearbeitet haben müssten. Auch vermuten die Ermittler, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde.



Bereits am frühen Morgen des 27. März meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Wittlich und teilte den Fund eines aufgebrochenen Tresors in einem Waldstück an der Landstraße 141 zwischen Salmtal und der Abfahrt nach Dreis mit (siehe Foto).



Offenbar sind die Täter unmittelbar nach dem Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dieses Waldstück gefahren und hatten den Tresor gewaltsam geöffnet.



Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe in der Gartenfeldstraße oder in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Fundortes des Tresors an der L 141 wahrgenommen?

Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich zur Tatzeit in konspirativer oder verdächtiger Weise in der Nähe der Bäckereifiliale und in der Nacht am Waldstück aufgehalten haben?



Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0651/9779-2290



