Mysteriöser Blitzeinschlag in KO-Kesselheim, zur Bergpflege

Vorfallszeit: 27.03.2022, 10.10 Uhr In Kesselheim, da stand ein Baum. Man glaubt es kaum In den schlug ein Blitz! (das ist jetzt kein Witz) Und fällt diesen. Er fiel auf die Wiesen, wo er noch glühte, die Feuerwehr sprühte!

Koblenz (ots).



Vorfallszeit: 27.03.2022, 10.10 Uhr



In Kesselheim, da stand ein Baum.



Man glaubt es kaum

In den schlug ein Blitz!

(das ist jetzt kein Witz)

Und fällt diesen.

Er fiel auf die Wiesen,

wo er noch glühte,

die Feuerwehr sprühte!



Doch eine Frage, die Antwort ist schwer!

Wo kam bei dem Wetter der Blitz denn nun her?

Kein Wölkchen trübte des Himmels Blau,

vielleicht weiß es aber ein Leser genau?



Dann sende er einen Boten vorbei



oder rufe ganz schnell die Polizei!

Unter bekannter Nummer

(bei jedem Kummer).



0261-1030



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale, Bidinger, PHK



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell