mutwillige Sachbeschädigungen an Fahrzeugen am Bahnhof Vallendar

Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Tat dürfte sich in der Zeit von Montag, 09.08.2021, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 06:25 Uhr ereignet haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



