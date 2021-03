Bendorf

Mutwillige Sachbeschädigung an Bushaltestellenhäuschen – Zeugen gesucht

Am 07.03.2021 gegen 19:55 Uhr wurde die Polizei in Bendorf durch mehrere Zeugen über eine Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenhäuschen in der Hauptstraße (Kauflandvorplatz) in Bendorf aufmerksam gemacht.