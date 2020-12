Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 12:11 Uhr

Am Donnerstagabend, 27. August, gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei Trier einen mutmaßlichen Drogendealer in einem Zug zwischen Konz und Trier.





Bei dem 44-Jährigen fanden die Polizist*innen diverse Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente und einen Elektroschocker.



Im Anschluss durchsuchte die verständigte Kripo Trier gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei die Wohnung des Mannes. Dort stellten die Beamt*innen weitere Beweismittel sicher. Bei zwei weiteren Männern im Alter von 29 Jahren, die sich in der Wohnung aufhielten, fanden die Ermittler ebenfalls Betäubungsmittel. Gegen alle drei Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



