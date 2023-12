Mülheim-Kärlich,Chateau-Renault: Einbruch in mehrere PKW

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Mülheim-Kärlich (ots) –



Mülheim-Kärlich, Platz Chateau-Renault:



Im Zeitraum vom 23.12.23, 18:00 Uhr, bis 24.12.2023, 10:00 Uhr wurde an der o.g. Örtlichkeit ein Opel Astra aufgebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst mehrere Türen aufzuhebeln, bevor sie anschließend eine Seitenscheibe einschlugen. Anschließend wurde der Innenraum zerwühlt.

Weiterhin wurde ein weiteres Fahrzeug, ein Ford Focus festgestellt, bei dem ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt wurde.



Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Tatgeschehen oder den Täter/n geben können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Kontaktdaten: 02632- 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632-9210





