Mülheim-Kärlich, In der Pützgewann: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Bauhaus,

Am 15.09.2024, in der Zeit vom 12:20-12:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Bauhauses ein grauer/ anthrazitfarbener VW Bus beschädigt, der dort abgestellt war.

Anzeige



Aufgrund des Schadensbildes könnte ggfs. ein Einkaufswagen gegen das Fahrzeug gerollt sein.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bitte Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 – 9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell