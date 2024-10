Mülheim-Kärlich, Gebrüder-Pauken-Straße

Anzeige

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 36- jährigen Mann handelt, der ohne festen Wohnsitz ist. Dieser hatte den PKW und weiteres Werkzeug in der Nacht, vom 19.10.2024 auf den 20.10.2024, bei einem Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich entwendet. Er stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Mann wurde vorläufige festgenommen, mit dem Ziel diesem einem Haftrichter vorzuführen. Eine Blutprobe wurde entnommen.



