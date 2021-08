Motorradteile in Koblenz gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 04.08.2021, suchten Diebe das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Koblenzer Schlachthofstraße auf.

Der oder die Täter schraubten an drei Kleinkrafträdern und einem Quad, die im Hinterhof der Firma abgestellt waren, diverse Fahrzeugteile ab. Unter anderem wurden Lampen, Batterien und Kabelstränge gestohlen.

Es entstand ein Schaden von rund 900 Euro.



Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



