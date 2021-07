Motorradsicherheit im Blick – Verkehrssicherheitstag am 17.07.2021 abgesagt

Die Polizei wollte am Wochenende mit den Motorradfahrenden über passive Sicherheit durch z. B. Schutzkleidung, aber auch aktive Sicherheit durch das eigene Können und Fahrverhalten ins Gespräch kommen. Es sollten die Sinne für die besonderen Anforderungen des Motorradfahrens geschärft werden.



Auf Grund der Hochwassersituation in Rheinland-Pfalz und besonders auch im Bereich Eifel wird dieser Kontrolltag nicht stattfinden. Das Polizeipräsidium Trier appelliert an alle Motorradfahrer, am Wochenende, die vom Unwetter betroffenen Gebiete nicht aufzusuchen. Es ist nicht an der Zeit für Touren in einem Katastrophengebiet, bei welchem viele Menschen großes Leid und Verluste erfahren haben.



Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt und erinnern an die einfachste Regel der Straßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“.



