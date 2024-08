Longuich

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletz, Verursacher flüchtig

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Beim Befahren des Einfädelungsstreifen von der A 602 auf die A 1 in Fahrtrichtung Köln/Koblenz in Höhe Longuich wurde der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades am 01.08.2024, gegen 20.30 Uhr, von einem schwarzen PKW abgedrängt und kam schließlich zu Fall.