Motocross-Fahrer attackieren Förster

Höhr-Grenzhausen (ots) – Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen bittet um Hinweise zu zwei Motorradfahrern, die den zuständigen Revierförster des Reviers Höhr-Grenzhausen II (Teilbereich Montabaurer Höhe) am 29.04.2021 gegen 18.45 Uhr attackierten.



Diese waren mit ihren elektrisch betriebenen Motocross-Maschinen auf Waldwegen des Reviers unterwegs. Der Förster stellte sie zur Rede. Während ein Motorradfahrer ihn kommentarlos passierte und sich entfernte, beschleunigte der andere und fuhr frontal auf den Förster zu. Im Vorbeifahren streifte er ihn mit Lenker und Fußraste. Der Förster fiel zu Boden und erlitt Verletzungen am linken Schienbein.



Beide Fahrer trugen eine Motocross-Vollausstattung mit dazugehörigen Helmen.



Fotos unter: https://s.rlp.de/GOJ5v



Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Telefon: 02624-94020.



