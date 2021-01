Montabaur – Fahruntüchtige Fahrzeugführer

Am Freitagmittag konnten bei einem PKW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bei dem 26jährigen niederländischen Fahrzeugführer reagierte positiv. Im Verlauf des 23.01.2021 konnte gegen 17:00 Uhr ein unsicher geführter PKW mit belgischer Zulassung festgestellt werden. Der 39jährige Fahrzeugführer fuhr in Schlangenlinien über die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Bei der Kontrolle ergab ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von 2,51 Promille. In der Nacht zum 24.01.2021 konnte dann noch eine weitere Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Eine 34jährige Rumänin führte ihren PKW ebenfalls in Schlangenlinien über die A3 in Richtung Frankfurt. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihr eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,97 Promille festgestellt werden.



Bei allen genannten Fahrzugführern wurden die Führerscheine sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Blutproben entnommen.



