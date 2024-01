Andernach

Mit Laserpointer den Verkehr behindert

Am 02.01.2024, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:20 Uhr, wurde aus einem Dachgeschossfenster an der Einmündung Breite Straße / Ecke Friedrichstraße mit einem Laserpointer in den Straßenverkehr geleuchtet.