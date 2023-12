Mit der Polizei im Gespräch: Wir klären über das Phänomen Callcenter-Betrug auf

Lasst Euch nicht reinlegen! Foto: Polizeipräsidium Trier

Im Kampf gegen Callcenter-Betrug wird die Polizei eine Präventionstreife in der Stadt Hermeskeil durchführen. Die Kolleginnen und Kollegen verteilen Aufkleber, welche die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen sollen, bei Telefonanrufen im Zweifelsfall einfach aufzulegen und die Notrufnummer 110 zu wählen.



Die Aufkleber und speziellen Informationsaufsteller sollen am kommenden Mittwoch auch an Pflegeheime, Apotheken und andere Einrichtungen verteilt werden. So erreicht die Polizei insbesondere ältere Menschen, die vermehrt Zielgruppe von Betrügern sind.



