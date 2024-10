Michelsmarkt 2024 in Andernach verlief aus polizeilicher Sicht friedlich

Anzeige

Andernach (ots).



Im Zeitraum vom 27.09.2024 bis 01.10.2024 fand in Andernach zum 616. Mal der Michelsmarkt statt.



Die Polizei Andernach wurde im Veranstaltungszeitraum durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt, welche kontinuierliche Präsenz zeigten. Außerdem erfolgten durch Beamte des Sachgebietes Jugendkriminalität der Polizeiinspektion Andernach zusätzliche Jugendschutzkontrollen.



Die Bilanz der Polizei Andernach fällt über alle Veranstaltungstage hinweg positiv aus und der Michelsmarkt verlief aus polizeilicher Perspektive friedlich.



Insgesamt kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten und einem Raubgeschehen unter Jugendlichen, bei dem eine Vape gestohlen wurde.



Am 29.09.2024 fiel gegen 00:10 Uhr eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher auf, welche unmittelbar durch Polizeikräfte kontrolliert wurde. Bei einem Jugendlichen wurde ein Tierabwehrspray aufgefunden und sichergestellt. Es erfolgte ein Platzverweis.



Am selben Morgen sowie am Morgen des 01.10.2024 wurde jeweils ein beschädigter Verkaufsstand festgestellt. Hier wurden Strafverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Dienststellenleitung

Telefon: 2632 921-200



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell