Messerangriff mit Schwerverletztem in Trier

Am Freitagabend, dem 2. Februar, gegen 23:20 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei wegen einer lautstarken Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Feyen.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa





Die Beamten fanden vor Ort einen 48-Jährigen schwerverletzt in seiner Wohnung vor.

Im Gebäude konnte der 30-jährige Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, gerieten die beiden Männer in der Wohnung des Geschädigten aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Der tatverdächtige griff den Geschädigten hierbei mit einem Messer an und verletzte ihn schwer.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 30-jährige Tatverdächtige am Samstag, dem 3. Februar, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung an.



Die Ermittlungen dauern an.



