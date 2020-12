Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Nörtershausen

Mehrfacher Diebstahl

Bereits zum zweiten Mal musste ein ortsansässiger Landwirt feststellen dass an dem Weidezaungerät seiner Viehweide in Nörtershausen an der Grillhütte die Batterie durch Unbekannt entwendet wurde.