28.10.2020

Die Täter sprachen dabei am Telefon akzentfreies Deutsch.



In einem Fall waren die Betrüger erfolgreich. Sie machten der Geschädigten glaubhaft, dass ihr Sohn einen Autounfall mit einem Mercedes-Fahrer gehabt hätte und sie gegen eine Geldzahlung seinen Führerscheinentzug verhindern könnte. An einem Mercedes-Autohaus übergab sie dann einer unbekannten männlichen Person 14.000 EUR.



Hinweise hierzu bitte an die Kripo Koblenz, 0261/103-2690.



