Mehrere verletzte Einsatzkräfte nach Phosphoraustritt im Wald

Gleich darauf sei Rauch aufgestiegen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde in dem Waldgebiet offenbar Phosphor aus einer alten Weltkriegsgranate freigesetzt. Mittlerweile ist die Gegend um den Fundort weiträumig abgesperrt Feuerwehrkräfte und Rettungsdienst sind vor Ort. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sind auf dem Weg nach Altlay. Die L 194 ist im Bereich der Einsatzstelle weiträumig gesperrt.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr mussten sich vorsorglich zur Beobachtung in ärztliche Behandlung begeben. „Die Einsatzkräfte zeigen derzeit keine Symptome. Fachärzte haben zur vorsorglichen Untersuchung und Beobachtung im Krankenhaus geraten,“ erläutert der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet darum, den Einsatzort weiträumig zu meiden.



