Mehrere Verkehrsverstöße in Koblenz festgestellt

Neben einigen wenigen Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Verbot der Handynutzung wurden mehrere Verkehrsstraftaten festgestellt.



Um 14.00 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Eifelstraße angehalten und kontrolliert, der seinen Pkw unter Drogeneinfluss führte. Auch auf seinen Führerschein verzichten muss ein 39-Jähriger, der gegen 22.45 Uhr stark unter Alkoholeinfluss stehend, mit seinem Pkw in der Trierer Straße unterwegs war.



Zwei E-Scooter-Fahrer wurden in der Frankenstraße und in der Schlachthofstraße angehalten. Für beide Fahrzeuge bestand kein Versicherungsschutz.



Kurz nach 18.00 Uhr wurde ein 27-Jähriger in der Kruppstraße kontrolliert, der seinen Pkw erneut im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell